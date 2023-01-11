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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» смирился с уходом Жоржиньо в конце сезона

11 Января 2023 • 13:47 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
15.01 17:00

Лондонский «Челси» смирился с тем, что полузащитник и вице-капитан команды Жоржиньо наверняка уйдёт в конце сезона на правах свободного агента. По информации от издания The Telegraph, клуб вряд ли удовлетворит финансовые требования хавбека по новому контракту.

Ранее 31-летний Жоржиньо вместе со своим агентом заявляли, что приоритетом для них является продление сотрудничества с «Челси». Тем не менее, «пенсионеры» уже постепенно готовятся к тому, чтобы заменить игрока сборной Италии.

Следующим летом «Челси» постарается заполучить Джуда Беллингема или Деклана Райса, которых оценивают в сумму свыше 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо
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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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