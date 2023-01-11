«Челси» смирился с уходом Жоржиньо в конце сезона

Лондонский «Челси» смирился с тем, что полузащитник и вице-капитан команды Жоржиньо наверняка уйдёт в конце сезона на правах свободного агента. По информации от издания The Telegraph, клуб вряд ли удовлетворит финансовые требования хавбека по новому контракту.

Ранее 31-летний Жоржиньо вместе со своим агентом заявляли, что приоритетом для них является продление сотрудничества с «Челси». Тем не менее, «пенсионеры» уже постепенно готовятся к тому, чтобы заменить игрока сборной Италии.

Следующим летом «Челси» постарается заполучить Джуда Беллингема или Деклана Райса, которых оценивают в сумму свыше 100 миллионов евро.