​Мудрик смотрит матч «Челси» с трибуны

Трансферная сага с участием Михаила Мудрика завершилась. 22-летний украинский вингер подписал контракт с «Челси», о чём было объявлено официально.

В воскресенье «Челси» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Михаил Мудрик наблюдает за этой игрой с трибуны стадиона «Стэмфорд Бридж». Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.

Следить за матчем между «Челси» и «Кристал Пэлас» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Добавим, что на текущий момент «Челси» располагается лишь на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.