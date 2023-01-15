«Челси» забил один гол «Кристал Пэлас» и победил в первый раз в 2023 году

После трёх неудач в чемпионате Англии в новом году «Челси» принимал «Кристал Пэлас». В первом тайме у соперников было по добрых полдесятка хороших моментов для взятия ворот, но «синих» порой подводила точность, а также шикарно действовали голкиперы, отражая удары. Судьбу матча решил угловой удар, Хаким Зиеш навесил на линию вратарской, а Кай Хаверц головой пробил в цель. В оставшееся время Пьер-Эмерик Обамеянг дважды опасно пробивал - парировано. Кепа Аррисабалага также здорово сыграл после атаки Шейка Дукуре.
1:0, «Челси» настиг «Ливерпуль» на девятом месте, соперник в шести очках позади.
Протокол игры
|(1:0) Хаверц Кай65'
Аррисабалага Кепа•Чалоба Трево•Силва Тьяго•Бадьяшиль Бенуа•Холл Льюис78' (Кулибали Калиду (78') •Галлахер Конор• 84'Жоржиньо II• 49'Зиеш Хаким89' (Ковачич Матео (89') •Чуквуэмека Карни63' (Обамеянг Пьер-Эмерик (63') •Маунт Мэйсон•Хаверц Кай89' (Аспиликуэта Сесар (89')
Гуаита Висенте•Клайн Натаниэль• 42'Андерсен Йоаким38' (Томкинс Джеймс (38') •Гехи Марк• 88'Митчелл Тайрик•Дукуре Шейк• 26'Шлупп Джеффри70' (Хьюз Уилл (70') • 83'Айю Джордан70' (Эдуар Одсонн (70') •Олисе Майкл•Эзе Эберечи 52'70' (Матета Жан-Филипп (70') •Заха Уилфрид
15 января. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
Понравился у пенсов Холл - сыграл зрело, игру читал, будто не первый год в АПЛ пылит. Зиеш и Хаверц, несмотря на гол, это не те люди, с которыми вы решите серьёзные задачи. Ну а Тьяго - это кремень, скала. Таких в последнее время уже не делают.
В общем дайте Поттеру поработать и не бузите :)
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