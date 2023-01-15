Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» забил один гол «Кристал Пэлас» и победил в первый раз в 2023 году

15 Января 2023 • 19:00 Комментировать (1)
Челси
1:0
Кристал Пэлас
окончен

После трёх неудач в чемпионате Англии в новом году «Челси» принимал «Кристал Пэлас». В первом тайме у соперников было по добрых полдесятка хороших моментов для взятия ворот, но «синих» порой подводила точность, а также шикарно действовали голкиперы, отражая удары. Судьбу матча решил угловой удар, Хаким Зиеш навесил на линию вратарской, а Кай Хаверц головой пробил в цель. В оставшееся время Пьер-Эмерик Обамеянг дважды опасно пробивал - парировано. Кепа Аррисабалага также здорово сыграл после атаки Шейка Дукуре.

1:0, «Челси» настиг «Ливерпуль» на девятом месте, соперник  в шести очках позади.

Протокол игры  
Челси1:0Кристал Пэлас
(1:0) Хаверц Кай65'  
Аррисабалага КепаЧалоба ТревоСилва ТьягоБадьяшиль БенуаХолл Льюис 78' (Кулибали Калиду ( 78') Галлахер Конор  84'Жоржиньо II  49'Зиеш Хаким 89' (Ковачич Матео ( 89') Чуквуэмека Карни 63' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 63') Маунт МэйсонХаверц Кай 89' (Аспиликуэта Сесар ( 89')
Запасные: Лофтус-Чик РубенБеттинелли МаркусХамфрейс БаширКукурелья МаркФофана Датро
Гуаита ВисентеКлайн Натаниэль  42'Андерсен Йоаким 38' (Томкинс Джеймс ( 38') Гехи Марк  88'Митчелл ТайрикДукуре Шейк  26'Шлупп Джеффри 70' (Хьюз Уилл ( 70'  83') Айю Джордан 70' (Эдуар Одсонн ( 70') Олисе МайклЭзе Эберечи  52' 70' (Матета Жан-Филипп ( 70') Заха Уилфрид
Запасные: Миливоевич ЛукаОзо ДэвидУорд ДжоэлДжонстон СэмРичардс Крис
15 января. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Element-22
15 Января 2023 в 19:22
Не сказал бы, что Челси настолько безнадёжен, насколько это преподносят адепты тухелевской секты. Для меня, к примеру, фаворит в борьбе за 9ое место в следующем туре очевиден.
Понравился у пенсов Холл - сыграл зрело, игру читал, будто не первый год в АПЛ пылит. Зиеш и Хаверц, несмотря на гол, это не те люди, с которыми вы решите серьёзные задачи. Ну а Тьяго - это кремень, скала. Таких в последнее время уже не делают.
В общем дайте Поттеру поработать и не бузите :)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Фулхэм Фулхэм
1
0
1.60 4.30 5.40
Видео
Окончен
Челси Челси
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
0
1.54 4.30 6.20
Видео
15.01.23 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
3.10 3.60 2.29
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Января
19:22 · Россия. Премьер-лига
​«Шахтёр» получит за Мудрика больше денег, чем клубы РПЛ заработали на трансферах за рубеж с 2009 года
19:13 · Англия. Премьер-лига
Мудрик стал самым дорогим зимним новичком в истории АПЛ
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» дожал «Фулхэм», который мог побеждать, если бы не курьёз с пенальти Митровича
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» забил один гол «Кристал Пэлас» и победил в первый раз в 2023 году 1
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
18:58 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» представил Мудрика на «Стэмфорд Бридж»
18:53 · Англия. Премьер-лига
Гол Митровича с пенальти отменили из-за комичной ситуации
18:46 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» повесила ценник на Рафинью слухи
18:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Арсенал» огласили составы на дерби
18:34 · Англия. Премьер-лига
​Кантона знает, в чём проблема Роналду
18:25 · Англия. Премьер-лига
Гуэдеш хочет вернуться в «Валенсию» слухи
18:19 · Англия. Премьер-лига
​Мвепу, завершившего карьеру в 24 года, доставили в больницу с подозрением на сердечный приступ
18:14 · Англия. Премьер-лига
Мудрик превзошёл трансферный рекорд Шевченко
17:50 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заинтересован в подписании Троссара слухи
17:43 · Англия. Премьер-лига
​Мудрик смотрит матч «Челси» с трибуны
Все новости
Рекомендуем