«Челси» забил один гол «Кристал Пэлас» и победил в первый раз в 2023 году

После трёх неудач в чемпионате Англии в новом году «Челси» принимал «Кристал Пэлас». В первом тайме у соперников было по добрых полдесятка хороших моментов для взятия ворот, но «синих» порой подводила точность, а также шикарно действовали голкиперы, отражая удары. Судьбу матча решил угловой удар, Хаким Зиеш навесил на линию вратарской, а Кай Хаверц головой пробил в цель. В оставшееся время Пьер-Эмерик Обамеянг дважды опасно пробивал - парировано. Кепа Аррисабалага также здорово сыграл после атаки Шейка Дукуре.

1:0, «Челси» настиг «Ливерпуль» на девятом месте, соперник в шести очках позади.