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«Челси» охладил интерес к Мукоко, «пенсионеры» переключились на другого форварда из Бундеслиги

13 Января 2023 • 13:02 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
15.01 17:00

В последнее время лондонский «Челси» заметно охладил интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, сейчас немец ближе к продлению истекающего контракта со «шмелями», чем к переходу в «Челси».

Отмечается, что «пенсионеры» теперь больше сосредоточили внимание на форварда «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Маркуса Тюрама, у которого тоже летом истекает контракт. Если верить источнику, «жеребята» будут готов отпустить француза в январе за 10 миллионов евро.

На счету Мукоко 6 голов в этом розыгрыше Бундеслиги, Тюрам забил на 4 гола больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Боруссия Мёнхенгладбах Юссуфа Мукоко трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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