«Челси» охладил интерес к Мукоко, «пенсионеры» переключились на другого форварда из Бундеслиги

В последнее время лондонский «Челси» заметно охладил интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, сейчас немец ближе к продлению истекающего контракта со «шмелями», чем к переходу в «Челси».

Отмечается, что «пенсионеры» теперь больше сосредоточили внимание на форварда «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Маркуса Тюрама, у которого тоже летом истекает контракт. Если верить источнику, «жеребята» будут готов отпустить француза в январе за 10 миллионов евро.

На счету Мукоко 6 голов в этом розыгрыше Бундеслиги, Тюрам забил на 4 гола больше.