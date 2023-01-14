Тюрам обойдётся «Челси» в 10 млн евро

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам в ближайшее время может перейти в «Челси».

Недавно стало известно, что лондонский клуб вырвался в лидеры в борьбе за 25-летнего француза. Согласно сведениям Caught Offside, трансфер обойдётся «синим» в 10 млн евро. Действующий контракт Тюрама с «Боруссией» истекает через полгода, поэтому гладбахцы готовы отпустить форварда по сниженной цене. Переговоры продолжаются.

В подписании Маркуса Тюрама также заинтересованы «Барселона» и миланский «Интер». Стоимость футболиста сборной Франции оценивается экспертами Transfermarkt в 32 млн евро.