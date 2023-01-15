Мостовой: «Переход Захаряна в «Челси» ещё возможен, у них разные позиции с Мудриком»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси», если лондонцы подпишут вингера «Шахтёра» Михаила Мудрика.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Челси» договорился о покупке Мудрика за 100 миллионов евро.

«В теории переход Захаряна в «Челси» еще возможен. Я следил за Мудриком: он скоростной и техничный парень. Захарян немного другого типа игрок и позиции разные. К тому же «Челси» сейчас надо усиливаться», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В шуточной форме эксперт добавил, что если трансфер Мудрика в «Челси» за 100 миллионов состоится, то многие «хорошо покушают» от этой сделки.