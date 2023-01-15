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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Переход Захаряна в «Челси» ещё возможен, у них разные позиции с Мудриком»

15 Января 2023 • 11:30 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
Через 5 ч. 6 мин.

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси», если лондонцы подпишут вингера «Шахтёра» Михаила Мудрика.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Челси» договорился о покупке Мудрика за 100 миллионов евро.

«В теории переход Захаряна в «Челси» еще возможен. Я следил за Мудриком: он скоростной и техничный парень. Захарян немного другого типа игрок и позиции разные. К тому же «Челси» сейчас надо усиливаться», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В шуточной форме эксперт добавил, что если трансфер Мудрика в «Челси» за 100 миллионов состоится, то многие «хорошо покушают» от этой сделки.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Шахтёр Донецк Динамо Москва Александр Мостовой Арсен Захарян Михаил Мудрик
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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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