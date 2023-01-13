Хаверц: «Мы разочарованы не меньше фанатов»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц поделился эмоциями после вчерашнего поражения 1:2 в дерби с «Фулхэмом». Напомним, сейчас «пенсионеры» находятся на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«В тяжёлые времена нам нужно быть едиными. Мы разочарованы не меньше фанатов тем, что сейчас происходит. Несмотря на это, мы продолжим работать над дальнейшим прогрессом», – написал Хаверц на своей странице в социальных сетях.

В следующем туре чемпионата Англии «Челси» сыграет на «Стэмфорд Бридж» против «Кристал Пэлас». «Пенсионеры» в последних 8 матчах смогли одержать всего одну победу.