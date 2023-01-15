​«Челси» представил Мудрика на «Стэмфорд Бридж»

В воскресенье «Челси» объявил о переходе в свои ряды из «Шахтёра» украинского вингера Михаила Мудрика. 22-летний игрок заключил с лондонским клубом контракт сроком на восемь с половиной лет.

В перерыве воскресного матча Премьер-лиги между «Челси» и «Кристал Пэлас» Михаил Мудрик был представлен болельщикам. Вингер вышел на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» с флагом своей родной страны.

По данным СМИ, за трансфер Михаила Мудрика «Челси» заплатит «Шахтёру» 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов украинский клуб сможет заработать за счёт прописанных в договоре бонусных выплат.

Следить за событиями матча «Челси» - «Кристал Пэлас» можно было в текстовой трансляции.