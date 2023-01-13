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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стерлинг надеется вернуться в строй к матчу против «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов

13 Января 2023 • 15:03 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
15.01 17:00

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг надеется успеть восстановиться к первому матчу ⅛ финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». По информации от журналиста Саймона Джонсона, англичанин точно не сыграет в этом месяце.

Стерлинг получил мышечную травму на дебюте поединка против своего бывшего клуба «Манчестер Сити», который проходил на «Стэмфорд Бридж» в рамках Английской премьер-лиги.

28-летний Стерлинг в этом сезоне забил за «Челси» 4 гола в Английской премьер-лиге. Его трансфер из «Манчестер Сити» обошёлся клубу в сумму свыше 52 миллионов евро. В лондонской команде Рахим зарабатывает 19 миллионов евро в год.

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Челси Рахим Стерлинг
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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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