Стерлинг надеется вернуться в строй к матчу против «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг надеется успеть восстановиться к первому матчу ⅛ финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». По информации от журналиста Саймона Джонсона, англичанин точно не сыграет в этом месяце.

Стерлинг получил мышечную травму на дебюте поединка против своего бывшего клуба «Манчестер Сити», который проходил на «Стэмфорд Бридж» в рамках Английской премьер-лиги.

28-летний Стерлинг в этом сезоне забил за «Челси» 4 гола в Английской премьер-лиге. Его трансфер из «Манчестер Сити» обошёлся клубу в сумму свыше 52 миллионов евро. В лондонской команде Рахим зарабатывает 19 миллионов евро в год.