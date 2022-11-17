Беллингем – о похвале Джеррарда: «Я не мог в это поверить»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем высказался о словах Стивена Джеррарда в свой адрес.

Легендарный экс-игрок «Ливерпуля» признался, что следит за выступлениями английского вундеркинда и очень высоко оценивает его уровень.

«Для меня это большая честь. Джеррард – один из тех, на кого я всегда равнялся. Честно говоря, это было немного сюрреалистично: кто-то прислал мне клип, я сохранил его и пересмотрел три-четыре раза, просто не мог в это поверить. Подобные слова одного из твоих героев – хороший показатель того, чего тебе удалось достичь», – цитирует Sky Sports 19-летнего хавбека.