Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем – о похвале Джеррарда: «Я не мог в это поверить»

17 Ноября 2022 • 00:28 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
1 1.37 X 5.40 2 7.20
22.01 17:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем высказался о словах Стивена Джеррарда в свой адрес.

Легендарный экс-игрок «Ливерпуля» признался, что следит за выступлениями английского вундеркинда и очень высоко оценивает его уровень.

«Для меня это большая честь. Джеррард – один из тех, на кого я всегда равнялся. Честно говоря, это было немного сюрреалистично: кто-то прислал мне клип, я сохранил его и пересмотрел три-четыре раза, просто не мог в это поверить. Подобные слова одного из твоих героев – хороший показатель того, чего тебе удалось достичь», – цитирует Sky Sports 19-летнего хавбека.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Сборная Англии Стивен Джеррард Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д АУГСБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
01:40 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» недовольны недавними заявлениями Павара слухи
00:42 · Германия. Бундеслига
«Ривер Плейт» объявил о назначении Демикелиса на должность главного тренера официально
00:28 · Германия. Бундеслига
Беллингем – о похвале Джеррарда: «Я не мог в это поверить»
16 Ноября
21:47 · Германия. Бундеслига
Фуллкруг – самый возрастной дебютант сборной Германии за последние 20 лет среди полевых игроков
18:49 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг признан игроком месяца в «Баварии» официально
14:31 · Германия. Бундеслига
Рибери может вернуться в «Баварию»
14:03 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» уже готов выкупить Диалло у «ПСЖ» за 25 миллионов евро
13:55 · Германия. Бундеслига
Де Лигт: «Я очень скучаю по «Аяксу»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Фарке не заинтересован в Сперцяне
11:40 · Германия. Бундеслига
«Барселона» готова подписать Павара, но есть одна проблема
11:30 · Германия. Бундеслига
Камавинга подвергся расизму из-за травмы Нкунку
08:02 · Германия. Бундеслига
Лунёв может продолжить карьеру во Франции или МЛС
01:53 · Германия. Бундеслига
Стало известно, кто заменит Нкунку в заявке сборной Франции на ЧМ-2022
01:24 · Германия. Бундеслига
Нкунку выбыл из заявки сборной Франции на ЧМ-2022 из-за травмы официально
01:14 · Германия. Бундеслига
Нкунку рискует пропустить ЧМ-2022 из-за травмы, полученной на тренировке сборной Франции
Все новости
Рекомендуем