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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Реале» опасаются, что переход Беллингема может сорваться в последний момент, как в случае с Мбаппе

10 Января 2023 • 21:06 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
Через 23 ч. 57 мин.

В мадридском «Реале» продолжают активную работу над трансфером Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Позитивные переговоры, проведённые с окружением 19-летнего англичанина, позволяют «сливочным» высоко оценивать собственные шансы на подписание восходящей звезды. Однако, по сведениям журналиста Карлоса Карпио, прямо сейчас боссы мадридцев ничего не исключают, помня о неприятном для себя прошлогоднем примере Килиана Мбаппе, в последний момент передумавшего переходить в «Реал» и продлившего контракт с «Пари Сен-Жермен».

В приобретении Джуда Беллингема также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Стоимость потенциального трансфера оценивается более чем в 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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