В «Реале» опасаются, что переход Беллингема может сорваться в последний момент, как в случае с Мбаппе

В мадридском «Реале» продолжают активную работу над трансфером Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Позитивные переговоры, проведённые с окружением 19-летнего англичанина, позволяют «сливочным» высоко оценивать собственные шансы на подписание восходящей звезды. Однако, по сведениям журналиста Карлоса Карпио, прямо сейчас боссы мадридцев ничего не исключают, помня о неприятном для себя прошлогоднем примере Килиана Мбаппе, в последний момент передумавшего переходить в «Реал» и продлившего контракт с «Пари Сен-Жермен».

В приобретении Джуда Беллингема также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Стоимость потенциального трансфера оценивается более чем в 100 млн евро.