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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» лидирует в борьбе за Мукоко

21 Декабря 2022 • 11:05 Комментировать
Ноттингем Форест
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Челси
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01.01 19:30

Лондонский «Челси» пока лидирует в борьбе за форварда дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, который интересен многим европейским грандам. По информации от журналиста Бена Джейкобса, 18-летний нападающий пока ближе к переходу в стан «пенсионеров», нежели в любой другой клуб.

Юссуфа отлично вписывается в новую селекционную политику «Челси», поэтому клуб активно работает над его трансфером. Руководство хочет заключить сделку уже в январе, чтобы заменить травмированного Армандо Брою.

Контракт Мукоко с «Боруссией» действует до июля 2023 года. Это делает его особенно привлекательным для европейских топ-клубов. В его услугах ранее также была заинтересована каталонская «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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