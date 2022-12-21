«Челси» лидирует в борьбе за Мукоко

Лондонский «Челси» пока лидирует в борьбе за форварда дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, который интересен многим европейским грандам. По информации от журналиста Бена Джейкобса, 18-летний нападающий пока ближе к переходу в стан «пенсионеров», нежели в любой другой клуб.

Юссуфа отлично вписывается в новую селекционную политику «Челси», поэтому клуб активно работает над его трансфером. Руководство хочет заключить сделку уже в январе, чтобы заменить травмированного Армандо Брою.

Контракт Мукоко с «Боруссией» действует до июля 2023 года. Это делает его особенно привлекательным для европейских топ-клубов. В его услугах ранее также была заинтересована каталонская «Барселона».