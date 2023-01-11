Сол Кэмпбелл – о Беллингеме: «Если бы мной интересовался «Реал», я бы не пошёл в АПЛ»

Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл дал совет полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему, который следующим летом станет мишенью для многих европейских грандов.

«Реал» Мадрид отлично умеет обращаться с молодыми игроками. Если бы мной интересовался этот клуб, я бы не пошёл в Английскую премьер-лигу. Я думаю, Беллингем идеально подходит для «Реала». Если ты хорошо играешь, ты задержишься в этой команде на долгие годы», – цитирует Кэмпбелла Madrid Xtra.

19-летний Беллингем оценивается в сумму свыше 100 миллионов евро. Помимо «Реала» в услугах хавбека заинтересованы 4 клуба из Английской премьер-лиги.