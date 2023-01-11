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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сол Кэмпбелл – о Беллингеме: «Если бы мной интересовался «Реал», я бы не пошёл в АПЛ»

11 Января 2023 • 11:17 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
Через 9 ч. 2 мин.

Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл дал совет полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему, который следующим летом станет мишенью для многих европейских грандов.

«Реал» Мадрид отлично умеет обращаться с молодыми игроками. Если бы мной интересовался этот клуб, я бы не пошёл в Английскую премьер-лигу. Я думаю, Беллингем идеально подходит для «Реала». Если ты хорошо играешь, ты задержишься в этой команде на долгие годы», – цитирует Кэмпбелла Madrid Xtra.

19-летний Беллингем оценивается в сумму свыше 100 миллионов евро. Помимо «Реала» в услугах хавбека заинтересованы 4 клуба из Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Сол Кэмпбелл трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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