Мостовой: «Удивлён решением Бэйла, но к этому всё шло уже несколько лет»

Бывший игрок российской национальной команды Александр Мостовой высказался о завершении футбольной карьеры Гаретом Бэйлом.

«Если честно, я очень удивлён решением Гарета, но к этому всё шло уже несколько лет. Все видели, что последние годы он мало думал о футболе. Это и сказалось на его решении», — заявил экс-футболист «Сельты» в интервью «Чемпионату».

По мнению эксперта, последний год, проведённый в США, показывает отношение валлийца к игре. Тем не менее, по словам Мостового, у Бэйла получилась хорошая карьера с большим количеством выигранных титулов. Отдельно Александр высказался о любви Гарета к гольфу, отметив, что многие футболисты в Испании любят этот вид спорта.

Напомним, что один из лучших игроков прошлого десятилетия принял решение повесить бутсы на гвоздь накануне, 9 января. О своём решении Бэйл рассказал в социальных сетях.