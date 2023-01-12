Гаттузо: «Валенсия» достойно сражалась с «Реалом», горжусь командой»

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо высказался после полуфинального матча Суперкубка Испании против мадридского «Реала».

«Летучие мыши» уступили в серии послематчевых пенальти – 3:4. В основное и дополнительное время команды забили друг другу по голу.

«Я очень горжусь нашим выступлением. Игроки проявили отличный настрой, и я надеюсь, что мы продолжим в том же духе в дальнейшем. Много раз нам не хватало именно правильного менталитета, но сегодня с этим был полный порядок. На протяжении 120 минут мы достойно сражались с очень сильным соперником», – приводит Mundo Deportivo слова итальянского рулевого.