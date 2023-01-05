«Реал» летом хочет купить игроков на левый и правый фланг обороны

Мадридский «Реал» намерен усилить фланги обороны грядущим летом. По информации от журналиста Аранки Родригеса, руководство «королевского клуба» считает, что эти позиции действительно нуждаются в усилении.

Ранее ходили слухи о возможной продаже Ферлана Менди, выступлениями которого якобы в клубе недовольны. «Реал» уже сейчас хочет заняться поиском молодых и перспективных крайних защитников, которые закроют свою позицию на долгие годы.

Несколько дней назад появилась информация об интересе «сливочных» к Альфонсо Дэвису из мюнхенской «Баварии», но немецкая команда не намерена так просто расставаться со своим талантом.