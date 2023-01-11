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Чемпионат Испании. Ла Лига

Федерико Вальверде подумывал об уходе из «Реала», пока не забил «Барселоне»

11 Января 2023 • 00:54 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
Через 20 ч. 37 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассматривал возможность ухода из клуба.

В прошлом сезоне уругваец не был полностью удовлетворён своим положением в команде, поэтому начал изучать альтернативные варианты продолжения карьеры. Ситуацию изменил гол в ворота «Барселоны» в матче Суперкубка, который прошёл в январе 2022 года: Вальверде отличился в дополнительное время, выйдя на замену, и принёс «Реалу» победу со счётом 3:2. По данным Marca, после этого настрой хавбека полностью изменился – футболист поверил в себя и смог раскрыться под руководством Карло Анчелотти.

В текущем сезоне Федерико Вальверде является ключевым игроком «сливочных». В 23 матчах он отметился 8 голами и 4 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Федерико Вальверде
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЕНСИЯ
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