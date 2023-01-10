Гаттузо: «Между мной и Анчелотти нет никаких личных проблем»

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо высказался о Карло Анчелотти в преддверии матча против мадридского «Реала».

Сам рулевой «сливочных», отвечая на вопрос о Гаттузо, заявил о некоторых проблемах во взаимоотношениях, но не стал вдаваться в подробности.

«Речь идёт не о чём-то личном, а о чисто рабочих вопросах, – ответил Гаттузо, когда его спросили о словах Анчелотти. – Он знает, с каким уважением я отношусь к нему и как к тренеру, и как к человеку. Карло – один из лучших в своём деле. В своё время мы выиграли вместе много трофеев», – заявил наставник «Валенсии», игравший под руководством Анчелотти в «Милане».

Поединок «Реала» против «Валенсии» состоится 11 января.