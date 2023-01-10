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Чемпионат Испании. Ла Лига

Аршавин: «Мне кажется, что Бэйл уже давно закончил играть»

10 Января 2023 • 17:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
11.01 22:00

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал завершение карьеры Гаретом Бэйлом.

«Мне кажется, что он закончил по‑серьезному уже давно. Более или менее играл за Уэльс. Но за «Реал» мы помним его? Мне кажется, нет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Экс-капитан «Зенита» вспомнил, что играл против Бэйла в матче за сборную, валлиец был еще молодым, но быстрым и мощным. Тогда не было ощущения, что он станет настолько хорошим футболистом, но его фантастическая скорость помогла ему в этом, добавил Аршавин.

Напомним, 9 января Бэйл объявил о завершении карьеры игрока в свои 33 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зенит Андрей Аршавин Гарет Бэйл
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