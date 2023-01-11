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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» на днях обсудит с «Реалом» полноценный трансфер Браима Диаса

11 Января 2023 • 12:28 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
Через 9 ч. 1 мин.

«Милан» не теряет надежд заполучить полузащитника Браима Диаса на постоянной основе. Напомним, права на хавбека до сих пор принадлежат мадридскому «Реалу».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы на днях обсудят полноценный переход Диаса на «Сан-Сиро». 23-летний Диас хотел бы остаться в «Милане», где продолжает прогрессировать и в нынешнем сезоне.

Сейчас на счету Браима четыре гола и две результативные передачи в этом розыгрыше чемпионата Италии. В мадридский «Реал» испанец в 2019 году перебрался из «Манчестер Сити».

Напомним, Диас проводит свой третий сезон за «Милан» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Браим Диас трансферы футбола - лето 2023
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