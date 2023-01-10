Кавани рассказал, что думает об игре под руководством Гаттузо

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани высказался о работе главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

В июле 2022 года итальянец возглавил «летучих мышей», а уругвайский форвард пополнил цвета команды чуть позднее – в конце августа.

«Гаттузо – страстный тренер, он живёт футболом и отлично чувствует игру. Для него важен менталитет футболистов. Игрокам следует перенять его профессиональный подход к делу, работать так же энергично. Он многое дал футболу, завоевал множество титулов, успех пришёл к нему не сам собой. С ним мы можем многого достичь, если будем готовы учиться каждый день», – заявил в интервью Deportes COPE 35-летний Кавани.