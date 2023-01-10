Модрич получил множество предложений из МЛС и Саудовской Аравии, но намерен остаться в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не собирается уходить.

Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст – 37 лет – и истекающий через полгода контракт с «королевским клубом», хорват уверен в своей физической форме и считает, что будет полезен для «сливочных» в долгосрочной перспективе. Именно поэтому, согласно информации журналиста Марио Кортеханы, хавбек продолжает отклонять многочисленные предложения от клубов из Саудовской Аравии и МЛС.

В текущем сезоне Лука Модрич провёл 20 матчей за мадридский «Реал» во всех турнирах, записав себе в актив пять забитых мячей и два ассиста.