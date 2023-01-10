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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рамос – о завершении карьеры Бэйла: «Гарет, было удовольствием разделить с тобой столько моментов»

10 Января 2023 • 11:07 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
11.01 22:00

Экс-капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал новость о том, что его бывший одноклубник Гарет Бэйл объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 33 лет.

«Гарет, было большим удовольствием разделить с тобой столько невероятных моментов. Ты оставил за собой очень много титулов, голов, а также мгновений радости. Желаю тебе всего наилучшего в твоей новой главе», – написал Рамос в социальных сетях.

Напомним, Рамос и Бэйл вместе выиграли 4 титула Лиги чемпионов. После ухода Серхио в «ПСЖ», валлиец завоевал с командой ещё один подобный трофей.

Последним клубом в карьере Гарета стал американский «Лос-Анджелес», за который валлиец поиграл всего полгода.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Серхио Рамос Гарет Бэйл
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