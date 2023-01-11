«Реал» до сих пор не исключает продажу Ферлана Менди

Мадридский «Реал» по-прежнему не исключает вероятность продажи Ферлана Менди следующим летом. По информации от Relevo, левый защитник вполне может сменить клубную прописку по окончанию сезона.

27-летний француз не совсем устраивает руководство «Реала», хоть и пользуется авторитетом в раздевалке «королевского клуба». Команда задумывается над тем, чтобы приобрести вместо француза более молодого и перспективного фуллбека.

Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года, когда перебрался из французского «Лиона». С тех пор игрок выиграл с командой два чемпионства Испании и одну Лигу чемпионов.

Ранее ходили слухи об интересе к Ферлану со стороны «Манчестер Сити».