Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» до сих пор не исключает продажу Ферлана Менди

11 Января 2023 • 12:49 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
Через 7 ч. 18 мин.

Мадридский «Реал» по-прежнему не исключает вероятность продажи Ферлана Менди следующим летом. По информации от Relevo, левый защитник вполне может сменить клубную прописку по окончанию сезона.

27-летний француз не совсем устраивает руководство «Реала», хоть и пользуется авторитетом в раздевалке «королевского клуба». Команда задумывается над тем, чтобы приобрести вместо француза более молодого и перспективного фуллбека.

Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года, когда перебрался из французского «Лиона». С тех пор игрок выиграл с командой два чемпионства Испании и одну Лигу чемпионов.

Ранее ходили слухи об интересе к Ферлану со стороны «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ферлан Менди трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ВАЛЕНСИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
14:22 · Испания. Ла Лига
​В Испании вынесли решение по драке игроков «Барселоны» и «Атлетико»
14:22 · Испания. Ла Лига
Депай не является приоритетным вариантом для «Атлетико» на позицию форварда
14:16 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может сменить «Челси» на испанский топ-клуб
13:36 · Англия. Премьер-лига
Эн-Несири высказался о своём возможном переходе в «Вест Хэм»
12:58 · Англия. Премьер-лига
Фелиш уже прибыл на тренировочную базу «Челси»
12:49 · Испания. Ла Лига
«Реал» до сих пор не исключает продажу Ферлана Менди
12:28 · Италия. Серия А
«Милан» на днях обсудит с «Реалом» полноценный трансфер Браима Диаса
12:18 · Англия. Премьер-лига
Данджума может оказаться в «Эвертоне»
11:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не получала предложений от «Атлетико» по Депаю
11:17 · Англия. Премьер-лига
Сол Кэмпбелл – о Беллингеме: «Если бы мной интересовался «Реал», я бы не пошёл в АПЛ»
08:54 · Испания. Кубок
Роналду посетил расположение «Бетиса» перед матчем с «Барселоной»
08:38 · Англия. Премьер-лига
Маккойст: «Фелиш не решит проблемы «Челси», им нужен центрфорвард»
02:00 · Германия. Бундеслига
Стало известно, почему Тель решил перейти в «Баварию», а не в «Реал»
01:47 · Англия. Премьер-лига
Несколько испанских клубов интересуются Обамеянгом слухи
01:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует в ближайшее время продлить контракт Бальде
Все новости
Рекомендуем