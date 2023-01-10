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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти рассчитывает на Асенсио

10 Января 2023 • 12:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
11.01 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не хочет терять в конце сезона полузащитника Марко Асенсио, который может стать свободным агентом по истечению срока контракта. По информации от журналиста Марио Кортеханы, в окружении футболиста сказали, что Марко по-прежнему пользуется доверием наставника «сливочных».

Ранее ходили слухи, что в январе Асенсио и руководство «Реала» вновь сядут за стол переговоров, чтобы обсудить условия нового контракта. Тем не менее, никаких продвижений пока нет.

В этом сезоне Асенсио отметился в чемпионате Испании голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Марко Асенсио
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