Анчелотти рассчитывает на Асенсио

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не хочет терять в конце сезона полузащитника Марко Асенсио, который может стать свободным агентом по истечению срока контракта. По информации от журналиста Марио Кортеханы, в окружении футболиста сказали, что Марко по-прежнему пользуется доверием наставника «сливочных».

Ранее ходили слухи, что в январе Асенсио и руководство «Реала» вновь сядут за стол переговоров, чтобы обсудить условия нового контракта. Тем не менее, никаких продвижений пока нет.

В этом сезоне Асенсио отметился в чемпионате Испании голом и двумя результативными передачами.