Инсайдер Романо: «Думаю, Кроос останется в «Реале»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо высказался о ситуации с истекающим контрактом Тони Крооса.

33-летний полузащитник рассматривает возможность завершения карьеры по окончании сезона, но в мадридском «Реале» надеются убедить игрока остаться в клубе и продлить договор. Согласно сведениям Романо, немецкий ветеран с высокой вероятностью примет предложение «сливочных»: «Думаю, Кроос останется в «Реале». В клубе настроены позитивно на этот счёт», – заявил знаменитый инсайдер.

Тони Кроос присоединился к «Реалу» летом 2014 года, перейдя из мюнхенской «Баварии». На счету хавбека 385 матчей за мадридцев.