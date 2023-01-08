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Чемпионат Испании. Ла Лига

Инсайдер Романо: «Думаю, Кроос останется в «Реале»

08 Января 2023 • 01:05 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
11.01 22:00

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо высказался о ситуации с истекающим контрактом Тони Крооса.

33-летний полузащитник рассматривает возможность завершения карьеры по окончании сезона, но в мадридском «Реале» надеются убедить игрока остаться в клубе и продлить договор. Согласно сведениям Романо, немецкий ветеран с высокой вероятностью примет предложение «сливочных»: «Думаю, Кроос останется в «Реале». В клубе настроены позитивно на этот счёт», – заявил знаменитый инсайдер.

Тони Кроос присоединился к «Реалу» летом 2014 года, перейдя из мюнхенской «Баварии». На счету хавбека 385 матчей за мадридцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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