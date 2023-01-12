Бензема повторил достижение Месси, забив в пяти матчах кряду в рамках Суперкубка Испании

Мадридский «Реал» прошел «Валенсию» в полуфинале Суперкубка Испании, при этом Карим Бензема, как водится, забил с игры (а также реализовал и пенальти в послематчевой серии), и это был его пятый матч кряду в рамках Суперкубка страны, в котором Бензема забивает.

Таким образом, французский страйкер повторил достижение аргентинского супернападающего Лионеля Месси, который также забивал в пяти матчах кряду в рамках Суперкубка страны с 2010 по 2012 год.

Правда, если Бензема забил пять голов в пяти матчах, то Месси отличился тогда целых восемь раз. Во втором полуфинале сыграют «Барселона» и «Бетис».