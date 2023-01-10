Куртуа рассказал, что думает о переходе Роналду в «Аль-Наср»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопрос о Криштиану Роналду.

В конце декабря 37-летний португалец стал игроком «Аль-Насра», представляющего Саудовскую Аравию, заключив контракт до 2025 года.

«Подписание Роналду показывает, что в Саудовской Аравии хотят вывести местный спорт на новый уровень. Мы уже видели, как сборная этой страны обыгрывает Аргентину на чемпионате мира, и приход Роналду в «Аль-Наср» – очередной шаг вперёд. Что касается самого Криштиану, то он вправе распоряжаться своей карьерой так, как посчитает нужным. Это его выбор», – заявил бельгийский вратарь, которого цитирует журналист Альфредо Педулла.