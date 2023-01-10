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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа рассказал, что думает о переходе Роналду в «Аль-Наср»

10 Января 2023 • 20:10 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
Через 23 ч. 54 мин.

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопрос о Криштиану Роналду.

В конце декабря 37-летний португалец стал игроком «Аль-Насра», представляющего Саудовскую Аравию, заключив контракт до 2025 года.

«Подписание Роналду показывает, что в Саудовской Аравии хотят вывести местный спорт на новый уровень. Мы уже видели, как сборная этой страны обыгрывает Аргентину на чемпионате мира, и приход Роналду в «Аль-Наср» – очередной шаг вперёд. Что касается самого Криштиану, то он вправе распоряжаться своей карьерой так, как посчитает нужным. Это его выбор», – заявил бельгийский вратарь, которого цитирует журналист Альфредо Педулла.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Аль-Наср Тибо Куртуа
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