«Реал» озвучил состав на полуфинал Суперкубка Испании против «Валенсии»

В среду вечером первую путёвку в финал Суперкубка Испании разыграют «Реал» и «Валенсия». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Лукас Васкес, Милитао, Начо, Рюдигер, Камавинга, Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго, Бензема.

Матч между «Реалом» и «Валенсией» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Во втором полуфинале Суперкубка будут играть «Бетис» и «Барселона».