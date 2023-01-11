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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» озвучил состав на полуфинал Суперкубка Испании против «Валенсии»

11 Января 2023 • 20:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
Через 0 ч. 18 мин.

В среду вечером первую путёвку в финал Суперкубка Испании разыграют «Реал» и «Валенсия». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Лукас Васкес, Милитао, Начо, Рюдигер, Камавинга, Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго, Бензема.

Матч между «Реалом» и «Валенсией» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.  

Во втором полуфинале Суперкубка будут играть «Бетис» и «Барселона».

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Реал Мадрид
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЕНСИЯ
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