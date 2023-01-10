​Анчелотти: «Наши отношения с Гаттузо не всегда были хорошими»

В среду «Реал» проведёт полуфинальный матч Суперкубка Испании против «Валенсии». Зрителей ждёт тренерская дуэль Карло Анчелотти и Дженнаро Гаттузо.

В преддверии матча Карло Анчелотти высказался о своих отношениях с Дженнаро Гаттузо. В своё время, как известно, Гаттузо выступал под руководством Анчелотти за «Милан».

«У нас с Гаттузо было много красивых моментов, потому что мы побеждали и провели много времени вместе. Наши отношения не всегда были хорошими, потому что у нас были личные проблемы. Но я не хочу об этом говорить», - высказался Анчелотти, чьи слова приводятся на страницах сайта «Реала».