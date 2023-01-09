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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» прокомментировали завершение карьеры Бэйла

09 Января 2023 • 23:56 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
11.01 22:00

В мадридском «Реале» выразили слова благодарности Гарету Бэйлу, который выступал за «сливочных» с переменным успехом с 2013 года.

 «Реал» выражает благодарность, восхищение и привязанность к настоящей легенде нашего клуба и мирового футбола. Имя игрока навсегда связано с клубной историей. Удачи, Гарет, и всего наилучшего тебе и твоей семье», - пишет пресс-служба мадридского клуба.

Напомним, в составе «королевского клуба» валлиец стал пятикратным обладателем Кубка Лиги чемпионов, трёхкратным чемпионом Испании, взял Кубок, Суперкубок Испании и два Суперкубка УЕФА. В общей сумме – 19 трофеев.

Его гол ножницами в ворота «Ливерпуля» в киевском финале Лиги чемпионов УЕФА 2018 года или забег от Марка Бартры в 2014 году в финале Кубка Испании до сих пор вызывают приятные эмоции не только у фанатов «Реала», но и у нейтрального болельщика.

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Реал Мадрид Гарет Бэйл
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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЕНСИЯ
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