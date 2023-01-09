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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар в феврале обсудит своё будущее с руководством «Реала»

09 Января 2023 • 11:52 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
11.01 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар обсудит своё будущее с руководством «королевского клуба» в феврале, как только закроется зимнее трансферное окно. Об этом сообщает в социальных сетях британский инсайдер Дэвид Орнштейн, который представляет издание The Athletic.

Напомним, Азар ранее не стал исключать, что летом его время в Мадриде подойдёт к концу. Контракт бельгийца с «королевским клубом» рассчитан до конца следующего сезона, но стороны не видят смысла продолжать сотрудничество.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Азара является переезд в США, где его наверняка приютит один из клубов МЛС. Ранее также сообщалось об интересе к бельгийцу со стороны «Аль-Насра».

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Реал Мадрид Эден Азар
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