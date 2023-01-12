Мадридский «Реал» обыграл по пенальти «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании

В Саудовской Аравии стартовали матчи за Суперкубок Испании. Первыми на поле вышли «Реал» и «Валенсия». Карим Бензема блеснул техникой, но в итоге не попал в створ, как и Феде Вальверде в следующей атакой.

На это ответил Эдинсон Кавани ударом головой - парировано. Винисиус Жуниор едва не оказался один на один с кипером, но его настиг защитник. В конце первого тайма Бензема заработал пенальти и хладнокровно обманул вратаря.

Только возобновилась игра, как Сэмуел Лино выскочил из-за спины защитника и замкнул прострел. «Реал» был уже не столь активным, но Начо Фернандес не попал в пустой угол ворот, а Бензема аналогично промахнулся. Винисиус перед свистком мог ставить точку, но голкипер парировал.

В итоге все решила серия пенальти, где крепче оказались нервы игроков «Реала», которые лучше исполнили серию и вышли в финал турнира.