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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридский «Реал» обыграл по пенальти «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании

12 Января 2023 • 00:52 Комментировать (1)
Реал Мадрид
1:1
Валенсия
окончен после пенальти

В Саудовской Аравии стартовали матчи за Суперкубок Испании. Первыми на поле вышли «Реал» и «Валенсия». Карим Бензема блеснул техникой, но в итоге не попал в створ, как и Феде Вальверде в следующей атакой.

На это ответил Эдинсон Кавани ударом головой - парировано. Винисиус Жуниор едва не оказался один на один с кипером, но его настиг защитник. В конце первого тайма Бензема заработал пенальти и хладнокровно обманул вратаря.

Только возобновилась игра, как Сэмуел Лино выскочил из-за спины защитника и замкнул прострел. «Реал» был уже не столь активным, но Начо Фернандес не попал в пустой угол ворот, а Бензема аналогично промахнулся. Винисиус перед свистком мог ставить точку, но голкипер парировал.

В итоге все решила серия пенальти, где крепче оказались нервы игроков «Реала», которые лучше исполнили серию и вышли в финал турнира. 

Протокол игры  
Реал Мадрид1:1Валенсия
(1:0) Бензема Карим39'  
  46'Лино Сэмуел (1:1)
(2:2) Бензема Карим121'  
(4:3) Кроос Тони121'  
  121'Кавани Эдинсон (1:2)
(3:2) Модрич Лука121'  
(5:4) Асенсио Марко121'  
  121'Мориба Илайкс (3:3)
  121'Гильямон Уго (4:4)
Куртуа ТибоВаскес Лукас 68' (Карвахаль Даниэль ( 68') Милитао Эдер 74' (Менди Ферлан ( 74') Рюдигер АнтониоНачо Фернандес  109'Вальверде Федерико 106' (Себальос Дани ( 106') Камавинга Эдуардо  28' 46' (Модрич Лука ( 46') Кроос ТониРодриго 84' (Асенсио Марко ( 84') Бензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Мартин МариоДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриКёмерт Эрай  38'Озкаджар ДженкГайя ХосеЛато Тони 95' (Фулкье Димитри ( 95') Муса Юнус 95' (Мориба Илайкс ( 95') Алмейда Андре IV  100' 115' (Гильямон Уго ( 115') Клюйверт Джастин  31' 73' (Дуро Уго ( 73') Лино Сэмуел 82' (Fran Perez ( 82') Кавани Эдинсон  92'
Запасные: Андре МаркосВаскес ХесусДьякаби МуктарРиверо КристианЭррерин ЯгоМоскера КристианГабриэль Паулиста
11 января. Стадион "Международный стадион имени Короля Фахда" (Эр-Рияд).

 

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Реал Мадрид Валенсия
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Комментарии (1)
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Sergey999
12 Января 2023 в 01:01
Сложилось стойкое впечатление что Реалу совершенно пофигу на этот турнир. Совершенно ниочемная игра 120 минут с какими то разовыми проблесками. Винисиус, Менди, Родриго совершенно инородные тела в последнее время. Вобщем кажется можно уже поздравить Барселону с победой в Суперкубке.
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