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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» определил позицию, нуждающуюся в усилении

08 Января 2023 • 20:56 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
11.01 22:00

Мадридский «Реал» намерен заняться усилением правого фланга обороны.

На сегодняшний день позицию правого защитника в команде Карло Анчелотти могут закрыть Дани Карвахаль и Лукас Васкес, что не вполне устраивает боссов «сливочных». Согласно сведениям журналиста Марио Кортеханы, в «Реале» уже сейчас изучают трансферный рынок с целью найти подходящих кандидатов для усиления конкуренции на правом краю защиты. Ранее сообщалось, что мадридцы также занимаются поисками левого защитника.

На данный момент «Реал» делит первую строчку в Ла Лиге с «Барселоной», однако каталонцы вернут себе единоличное лидерство, если не проиграют в сегодняшнем матче с мадридским «Атлетико».

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Реал Мадрид Трансферы футбола - зима 2023
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