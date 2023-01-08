«Реал» определил позицию, нуждающуюся в усилении

Мадридский «Реал» намерен заняться усилением правого фланга обороны.

На сегодняшний день позицию правого защитника в команде Карло Анчелотти могут закрыть Дани Карвахаль и Лукас Васкес, что не вполне устраивает боссов «сливочных». Согласно сведениям журналиста Марио Кортеханы, в «Реале» уже сейчас изучают трансферный рынок с целью найти подходящих кандидатов для усиления конкуренции на правом краю защиты. Ранее сообщалось, что мадридцы также занимаются поисками левого защитника.

На данный момент «Реал» делит первую строчку в Ла Лиге с «Барселоной», однако каталонцы вернут себе единоличное лидерство, если не проиграют в сегодняшнем матче с мадридским «Атлетико».