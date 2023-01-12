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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти прокомментировал выход «Реала» в финал Суперкубка

12 Января 2023 • 01:51 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Валенсия
окончен после пенальти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о триумфе своей команды в полуфинале Суперкубка Испании.

«Сливочные» одолели «Валенсию» в серии послематчевых пенальти (4:3). Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1.

«Сегодня мы действовали в обороне лучше, чем в прошлом матче, однако в ситуации с голом «Валенсии» защитники неправильно оценили ситуацию после того, как полузащитники сыграли слишком пассивно. Это коллективная ошибка.

Физическая форма – не проблема для нас. Думаю, в дополнительное время мы играли даже лучше. Да, в целом мы не показали выдающуюся игру, но хорошо, что победа всё же осталась за нами», – заявил на послематчевой пресс-конференции Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Валенсия Карло Анчелотти
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