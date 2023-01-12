Анчелотти прокомментировал выход «Реала» в финал Суперкубка

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о триумфе своей команды в полуфинале Суперкубка Испании.

«Сливочные» одолели «Валенсию» в серии послематчевых пенальти (4:3). Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1.

«Сегодня мы действовали в обороне лучше, чем в прошлом матче, однако в ситуации с голом «Валенсии» защитники неправильно оценили ситуацию после того, как полузащитники сыграли слишком пассивно. Это коллективная ошибка.

Физическая форма – не проблема для нас. Думаю, в дополнительное время мы играли даже лучше. Да, в целом мы не показали выдающуюся игру, но хорошо, что победа всё же осталась за нами», – заявил на послематчевой пресс-конференции Анчелотти.