Инсайдер Романо заявил, что «Реал» не оставляет надежд на подписание Мбаппе

Мадридский «Реал» не закрывает двери перед нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Весной 2022 года «Реал» согласовал условия перехода звёздного француза, однако тот передумал, решив продлить контракт с «ПСЖ». В СМИ неоднократно утверждалось, что «сливочные» больше не будут предпринимать попытки приобрести дорогостоящего форварда в ближайшее время, однако Фабрицио Романо считает, что в данной ситуации возможен любой поворот. По словам знаменитого трансферного эксперта, «Реал» не отказался от планов по приобретению лучшего бомбардира ЧМ-2022.

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» действует до 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость 24-летнего игрока в 180 млн евро.