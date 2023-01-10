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Стоимость трансфера Беллингема может составить 150 млн евро

10 Января 2023 • 22:43 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
Через 22 ч. 15 мин.

Дортмундская «Боруссия» намерена выручить от продажи Джуда Беллингема солидную сумму.

19-летний полузащитник интересен мадридскому «Реалу», «Манчестер Сити» и «Ливерпулю». За последние недели «сливочные» вышли вперёд в гонке за англичанином, обсудив потенциальную сделку с окружением игрока. По данным испанских СМИ, предстоящим летом «Боруссия» потребует за Беллингема около 100 млн евро фиксированной платы, а также не менее 20 млн евро в виде бонусов. Общая стоимость сделки может составить порядка 150 млн евро.

Руководство «Реала» знает о запросах «шмелей», но не отказывается от идеи приобретения футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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