Стоимость трансфера Беллингема может составить 150 млн евро

Дортмундская «Боруссия» намерена выручить от продажи Джуда Беллингема солидную сумму.

19-летний полузащитник интересен мадридскому «Реалу», «Манчестер Сити» и «Ливерпулю». За последние недели «сливочные» вышли вперёд в гонке за англичанином, обсудив потенциальную сделку с окружением игрока. По данным испанских СМИ, предстоящим летом «Боруссия» потребует за Беллингема около 100 млн евро фиксированной платы, а также не менее 20 млн евро в виде бонусов. Общая стоимость сделки может составить порядка 150 млн евро.

Руководство «Реала» знает о запросах «шмелей», но не отказывается от идеи приобретения футболиста.