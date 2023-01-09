​Бэйл завершил карьеру в 33 года

Известный валлийский футболист Гарет Бэйл выступил с заявлением. В нём экс-нападающий «Реала» объявил о завершении профессиональной карьеры. Решение повесить бутсы на гвоздь Бэйл принял уже в 33 года.

Последним клубом в карьере Гарета Бэйла стал представитель МЛС «Лос-Анджелес». Ранее в Европе валлиец выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Реал». Бэйл завоевал множество титулов, в частности пять трофеев Лиги чемпионов.

В ноябре Гарет Бэйл выступил за сборную Уэльса на чемпионате мира. Команде не удалось преодолеть групповой барьер, находясь в компании сборных Англии, США и Ирана.