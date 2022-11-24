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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» хочет продлить контракт с Ройсом, но игрок должен согласиться на снижение зарплаты

24 Ноября 2022 • 12:09 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
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22.01 17:30

Дортмундская «Боруссия» намерена продлить контракт с 33-летним полузащитником Марко Ройсом, сообщает Bild.

Однако, по информации источника, немецкий клуб хочет заметно снизить оклад футболиста. Отмечается, что «Боруссия» собирается перевести всех игроков команды на бонусную систему, по которой зарплата будет зависеть от их спортивных достижений.

Действующий контракт Ройса рассчитан до лета следующего года. Цвета дортмундцев футболист защищает с 2012 года. Ранее он выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «шмелей» 12 матчей, забив в них три мяча и отдав четыре результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс
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БОРУССИЯ Д АУГСБУРГ
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