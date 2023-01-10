«Ньюкасл» предлагает Мукоко зарплату в размере 170 тысяч евро в неделю

Английский «Ньюкасл» сделал очень щедрое предложение нападающему дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, который летом может стать свободным агентом. По информации от Evening Standard, «сороки» предлагают 18-летнему форварду зарплату в размере 170 тысяч евро в неделю.

На футболиста также претендует каталонская «Барселона», поэтому ещё неизвестно, кто выиграет гонку за Мукоко. Тем не менее, вряд ли «сине-гранатовые» в силу своих финансовых проблем смогут сделать нападающему такое же щедрое предложение.

Напомним, Мукоко в этом сезоне отметился 6 голами и 3 ассистами в чемпионате Германии.