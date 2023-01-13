Мукоко на самом деле 22 года, а не 18

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко занизил свой возраст на 4 года. По информации от Daily Mail, футболисту на самом деле 22 года, а не 18.

Отчим футболиста прислал английским СМИ фотографию камерунского свидетельства о рождения, согласно которому Юссуфа сейчас 22 года. Более того, фамилия игрока не Мукоко, а Мухамаду.

Напомним, Мукоко сейчас считается самым молодым дебютантом в истории Бундеслиги и Лиги чемпионов. Если футболист действительно смухлевал со своим возрастом, его достижения будут отменены.

Как бы там ни было, у Мукоко летом заканчивается контракт с дортмундской «Боруссией». В трансфере юноши ранее были заинтересованы «Челси» и «Барселона».