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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мукоко на самом деле 22 года, а не 18

13 Января 2023 • 16:47 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
22.01 17:30

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко занизил свой возраст на 4 года. По информации от Daily Mail, футболисту на самом деле 22 года, а не 18.

Отчим футболиста прислал английским СМИ фотографию камерунского свидетельства о рождения, согласно которому Юссуфа сейчас 22 года. Более того, фамилия игрока не Мукоко, а Мухамаду.

Напомним, Мукоко сейчас считается самым молодым дебютантом в истории Бундеслиги и Лиги чемпионов. Если футболист действительно смухлевал со своим возрастом, его достижения будут отменены.

Как бы там ни было, у Мукоко летом заканчивается контракт с дортмундской «Боруссией». В трансфере юноши ранее были заинтересованы «Челси» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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БОРУССИЯ Д АУГСБУРГ
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