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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лам считает Беллингема лучшим игроком в Бундеслиге

26 Декабря 2022 • 21:43 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
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22.01 17:30

Бывший лидер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам назвал лучшего игрока Бундеслиги в 2022 году.

«Я бы назвал Джуда Беллингема, парень продолжает развиваться и самосовершенствоваться», - цитирует Лама пресс-служба лиги.

Как добавил бывший футболист, Беллингем не только был хорош в чемпионате Германии, но и проявил себя на чемпионате мира в Катаре в составе английской сборной. Сейчас его можно назвать лидером «Боруссии»  из Дортмунда, считает Лам.

Помимо Беллингема, Лам отметил игрока атаки его любимой «Баварии» - Джамала Мусиалу.

В текущем сезоне на счету 19-летнего Джуда Беллингема 22 матча за свой клуб и девять голов во всех турнирах, а ещё он отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Филипп Лам Джуд Беллингем
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