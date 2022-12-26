Лам считает Беллингема лучшим игроком в Бундеслиге

Бывший лидер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам назвал лучшего игрока Бундеслиги в 2022 году.

«Я бы назвал Джуда Беллингема, парень продолжает развиваться и самосовершенствоваться», - цитирует Лама пресс-служба лиги.

Как добавил бывший футболист, Беллингем не только был хорош в чемпионате Германии, но и проявил себя на чемпионате мира в Катаре в составе английской сборной. Сейчас его можно назвать лидером «Боруссии» из Дортмунда, считает Лам.

Помимо Беллингема, Лам отметил игрока атаки его любимой «Баварии» - Джамала Мусиалу.

В текущем сезоне на счету 19-летнего Джуда Беллингема 22 матча за свой клуб и девять голов во всех турнирах, а ещё он отдал три ассиста.