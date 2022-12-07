Хуммельс и дортмундская «Боруссия» обсудят продление контракта

Представители дортмундской «Боруссии» собираются обсудить продление контракта с защитником команды Матсом Хуммельсом. Об этом сообщает Sport Bild.

Переговоры должны начаться в будущем году.

Контракт 33-летнего футболиста истекает в конце сезона. Хуммельс вернулся в Дортмунд из мюнхенской «Баварии» в 2019 году после того, как первоначально покинул Северный Рейн-Вестфалию и перешёл в команду из Мюнхена в 2016 году.

На чемпионате мира – 2022 в Катаре Хуммельс участия не принимал.

В данный момент «Боруссия» из Дортмунда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своём активе 25 очков.