Президент «Реала» очень хочет подписать Беллингема

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес очень хочет видеть в составе «сливочных» полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает Cadena COPE.

Ранее сообщалось, что активный интерес к 19-летнему англичанину также проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Действующий контракт Беллингема с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне молодой хавбек провёл в составе «шмелей» 22 матча, забив в них девять голов, а также отдав три результативные передачи.