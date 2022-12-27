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Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент «Реала» очень хочет подписать Беллингема

27 Декабря 2022 • 12:48 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
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22.01 17:30

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес очень хочет видеть в составе «сливочных» полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает Cadena COPE.

Ранее сообщалось, что активный интерес к 19-летнему англичанину также проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Действующий контракт Беллингема с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне молодой хавбек провёл в составе «шмелей» 22 матча, забив в них девять голов, а также отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Флорентино Перес Трансферы футбола - зима 2023 Джуд Беллингем
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