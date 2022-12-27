В контракте Беллингема с «Боруссией» есть отступные в размере 70 миллионов евро

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем следующим летом может обойтись потенциальным покупателям куда дешевле, чем предполагалось ранее. Если верить 90 min football, в контракте англичанина со «шмелями» прописана сумма отступных, которая составляет 70 миллионов евро.

Ранее ходили слухи, что такой опции в соглашении Беллингема с «Боруссией» нет. Именно поэтому многие думали, что дортмундский клуб может диктовать свои условия в переговорах с покупателями. Сумма трансфера оценивалась в сумму свыше 100 миллионов евро.

19-летний Беллингем интересен многим топ-клубам. Самый большой спрос на полузащитника наблюдается в Английской премьер-лиге, где игрока хотят купить «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Также хавбека связывают с мадридским «Реалом».