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Чемпионат Германии. Бундеслига

В контракте Беллингема с «Боруссией» есть отступные в размере 70 миллионов евро

27 Декабря 2022 • 15:54 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
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22.01 17:30

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем следующим летом может обойтись потенциальным покупателям куда дешевле, чем предполагалось ранее. Если верить 90 min football, в контракте англичанина со «шмелями» прописана сумма отступных, которая составляет 70 миллионов евро.

Ранее ходили слухи, что такой опции в соглашении Беллингема с «Боруссией» нет. Именно поэтому многие думали, что дортмундский клуб может диктовать свои условия в переговорах с покупателями. Сумма трансфера оценивалась в сумму свыше 100 миллионов евро.

19-летний Беллингем интересен многим топ-клубам. Самый большой спрос на полузащитника наблюдается в Английской премьер-лиге, где игрока хотят купить «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Также хавбека связывают с мадридским «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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БОРУССИЯ Д АУГСБУРГ
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