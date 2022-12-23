«Боруссия» Дортмунд предложила Мукоко контракт с зарплатой в 6 миллионов евро в год, но игрок отказался

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко отказался продлевать контракт со своей командой. По информации от Bild, спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель предложил молодому таланту утроенную зарплату в размере 6 миллионов евро, но футболист быстро ответил отказом.

Мукоко ждёт от дортмундской «Боруссии» контракт с годовым окладом минимум в 7 миллионов евро. Если клуб не пойдёт на такие условия, Юссуфа может уйти летом на правах свободного агента, хотя тот же лондонский «Челси» постарается провернуть его трансфер уже этой зимой.

Мукоко ранее также был интересен «Барселоне», но у клуба нет денег на трансфер в январе.