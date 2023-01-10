Алле впервые вышел на поле после удаления опухоли

Форвард дортмундской «Боруссии» Себастьян Алле вышел на поле впервые после перенесённой операции по удалению злокачественной опухоли. Это случилось сегодня на 74-й минуте товарищеского матча «шмелей» с дюссельдорфской «Фортуной».

Результативными действиями Алле не отметился, но пока в ситуации футболиста это не главное, ведь совсем недавно он вернулся к тренировкам с основной командой дортмундцев. После летнего перехода в стан «Боруссии» у Алле была обнаружена злокачественная опухоль яичка, футболист дважды был прооперирован, а также прошёл курс химиотерапии. Всё это произошло во втором полугодии прошлого года.

Напомним, что до обнаружения раковой опухоли французский форвард провёл великолепный сезон в амстердамском «Аяксе» - в нём он забил 34 гола и отдал девять ассистов.