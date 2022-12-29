Немецкое издание Kicker признало Беллингема лучшим полузащитником Бундеслиги

Молодой английский талант Джуд Беллингем признан лучшим полузащитником Бундеслиги в 2022 году по версии издания Kicker. Он опередил конкурентов из мюнхенской «Баварии» - Йозуа Киммиха и Леона Горецку, а также полузащитников из других клубов чемпионата Германии: Себастьяна Роде, Ватару Эндо и Максимилиана Арнольда.

У Беллингема, стоимость которого по версии портала Transfermarkt дошла до 110 млн евро, в текущем сезоне 22 матча, девять голов и три ассиста во всех турнирах за дортмундскую «Боруссию». Игроку всего 19 лет, в последние месяцы игрока активно сватают в мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

На чемпионате мира в Катаре Беллингем дошёл со своей сборной до четвертьфинала, где уступил будущим финалистам – французам (1:2). На мундиале молодой англичанин отметился одним голом.