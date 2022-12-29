Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Немецкое издание Kicker признало Беллингема лучшим полузащитником Бундеслиги

29 Декабря 2022 • 20:18 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
1 1.37 X 5.40 2 7.30
22.01 17:30

Молодой английский талант Джуд Беллингем признан лучшим полузащитником Бундеслиги в 2022 году по версии издания Kicker. Он опередил конкурентов из мюнхенской «Баварии» - Йозуа Киммиха и Леона Горецку, а также полузащитников из других клубов чемпионата Германии: Себастьяна Роде, Ватару Эндо и Максимилиана Арнольда.

У Беллингема, стоимость которого по версии портала Transfermarkt дошла до 110 млн евро, в текущем сезоне 22 матча, девять голов и три ассиста во всех турнирах за дортмундскую «Боруссию». Игроку всего 19 лет, в последние месяцы игрока активно сватают в мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

На чемпионате мира в Катаре Беллингем дошёл со своей сборной до четвертьфинала, где уступил будущим финалистам – французам (1:2). На мундиале молодой англичанин отметился одним голом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Максимилиан Арнольд Леон Горецка Йозуа Киммих Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д АУГСБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Декабря
20:18 · Германия. Бундеслига
Немецкое издание Kicker признало Беллингема лучшим полузащитником Бундеслиги
19:21 · Германия. Бундеслига
​Пеллегрини может покинуть «Айнтрахт» уже зимой
17:19 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» хочет подписать Мукоко бесплатно
16:43 · Англия. Премьер-лига
Эмболо: «Зоммер способен заиграть в любом топ-клубе»
16:02 · Германия. Бундеслига
Тель: «Я очень много работал над собой, именно поэтому и оказался в «Баварии»
15:48 · Германия. Бундеслига
​Нюбель дал понять, что не хочет возвращаться в «Баварию» досрочно
13:00 · Германия. Бундеслига
«Монако» ещё не исключает возвращение Нюбеля в «Баварию»
01:41 · Англия. Премьер-лига
Холанн набрал 100-е результативное очко в топ-5 чемпионатах Европы - 82 гола плюс 18 передач 1
28 Декабря
23:27 · Англия. Премьер-лига
Хаманн: «Трансфер Беллингема - большой риск»
18:54 · Германия. Бундеслига
«Реал» видит в Беллингеме главную цель на 2023 год слухи
18:47 · Германия. Бундеслига
Азмун подешевел в новом клубе за год на 13 млн евро
16:02 · Германия. Бундеслига
Переговоры «Баварии» с «Монако» по возвращению Нюбеля так и не сдвинулись с мёртвой точки
13:23 · Германия. Бундеслига
Тюрам будет зарабатывать в «Интере» 5 миллионов евро в год
12:45 · Германия. Бундеслига
«Интер» хочет бесплатно подписать Тюрама
11:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готовит новый контракт для Мусиалы
Все новости
Рекомендуем