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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вацке: «К сожалению, Мукоко может покинуть «Боруссию», но мы надеемся на лучшее»

11 Января 2023 • 22:29 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
22.01 17:30

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке высказался о будущем Юссуфа Мукоко.

Срок действия контракта 18-летнего футболиста истекает в июне. В подписании восходящей звезды заинтересованы многочисленные гранды.

«Если видение сторон не совпадает, если нам так и не удастся сойтись в условиях, то Юссуфа покинет клуб летом. Такая вероятность существует, но это произойдёт только в крайнем случае. Мы надеемся, что Мукоко продолжит выступать за «Боруссию» в следующем сезоне», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо гендиректора дортмундцев.

В текущей кампании Юссуфа Мукоко отметился шестью голами и шестью ассистами в 22 поединках за «Боруссию».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке Юссуфа Мукоко трансферы футбола - лето 2023
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БОРУССИЯ Д АУГСБУРГ
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