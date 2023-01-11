Вацке: «К сожалению, Мукоко может покинуть «Боруссию», но мы надеемся на лучшее»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке высказался о будущем Юссуфа Мукоко.

Срок действия контракта 18-летнего футболиста истекает в июне. В подписании восходящей звезды заинтересованы многочисленные гранды.

«Если видение сторон не совпадает, если нам так и не удастся сойтись в условиях, то Юссуфа покинет клуб летом. Такая вероятность существует, но это произойдёт только в крайнем случае. Мы надеемся, что Мукоко продолжит выступать за «Боруссию» в следующем сезоне», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо гендиректора дортмундцев.

В текущей кампании Юссуфа Мукоко отметился шестью голами и шестью ассистами в 22 поединках за «Боруссию».