Мукоко сегодня должен продлить контракт с «Боруссией» Дортмунд

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко сегодня должен поставить подпись под новым контрактом, который будет рассчитан до 2026 года. Об этом в социальных сетях утверждает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, долгое время будущее Мукоко на «Сигнал Идуна Парк» находилось под сомнением. Была высока вероятность того, что 18-летний немец не станет продлевать контракт и покинет команду в конце сезона на правах свободного агента.

Мукоко в этом розыгрыше Бундеслиги смог отметиться шестью голами в немецкой Бундеслиге. Также Юссуфа удалось поехать со сборной Германии на чемпионат мира в Катаре, где команда не смогла выйти из группы.