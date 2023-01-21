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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мукоко сегодня должен продлить контракт с «Боруссией» Дортмунд

21 Января 2023 • 14:32 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
1 1.32 X 5.70 2 8.50
22.01 17:30

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко сегодня должен поставить подпись под новым контрактом, который будет рассчитан до 2026 года. Об этом в социальных сетях утверждает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, долгое время будущее Мукоко на «Сигнал Идуна Парк» находилось под сомнением. Была высока вероятность того, что 18-летний немец не станет продлевать контракт и покинет команду в конце сезона на правах свободного агента.

Мукоко в этом розыгрыше Бундеслиги смог отметиться шестью голами в немецкой Бундеслиге. Также Юссуфа удалось поехать со сборной Германии на чемпионат мира в Катаре, где команда не смогла выйти из группы.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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БОРУССИЯ Д АУГСБУРГ
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